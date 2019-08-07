В Вологде дачник нашел труп в канаве

В Вологде в канаве с водой нашли тело 43-летнего местного жителя. О страшной находке сообщил владелец близлежащей дачи.
По данным FlashNord, мужчину последний раз видели три дня назад в состоянии алкогольного опьянения. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося проводится проверка.
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Продолжение темы мамы—дочки
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Памятники фашистам в России
Главреду
Что вы ели сегодня?
Как переехать жить в Европу?
Обсудим Олю Бузову?
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????