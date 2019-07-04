"Единая Россия" займется адресным информированием о нацпроектах

Партия запустит проект по адресному информированию граждан о реализации национальных проектов. С этой целью будут организованы приемы и консультации в общественных приемных "Единой России", а в социальных сетях появятся специальные сообщества.



О новом проекте в преддверии политической конференции "ЕР" рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Мероприятие состоится в пятницу, 5 июля, в Москве.



По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, конкретику нацпроектов хорошо понимает лишь 2% россиян, отметил Турчак. Для обсуждения вопросов информирования на партийной площадке собрались представители федеральных министерств, главы региональных отделений "Единой России".

"Людей интересует то, что происходит на расстоянии вытянутой руки: когда, где и какие детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты будут построены", – подчеркнул секретарь генсовета партии.

Для информирования граждан о национальных проектах "Единая Россия" организует в социальные сетях специальные тематические сообщества. Кроме того, партия использует свои широкие возможности: будут проводиться встречи с депутатами, приемы и консультации в общественных приемных.

При этом сообщества в соцсетях будут наполняться адресно, информация будет учитывать интересы пользователя, регионы.

"Например, молодым родителям будет предложена группа "Нацпроекты глазами родителей", в которой собрана информация из всех нацпроектов, которые их касаются", – пояснил Турчак.

Ранее премьер-министр, глава партии Дмитрий Медведев назвал национальные проекты абсолютным приоритетом "Единой России".

Он призвал максимально проинформировать людей на местах о работе над каждым из нацпроектов в их регионе. Кроме того, подчеркнул глава правительства, необходимо наладить обратную связь и научиться работать со всеми, кто готов участвовать в их реализации, включая коммерческие организации.