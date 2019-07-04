"Единая Россия" займется адресным информированием о нацпроектах
О новом проекте в преддверии политической конференции
"ЕР" рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Мероприятие
состоится в пятницу, 5 июля, в Москве.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, конкретику нацпроектов хорошо понимает лишь 2% россиян, отметил Турчак. Для обсуждения вопросов информирования на партийной площадке собрались представители федеральных министерств, главы региональных отделений "Единой России".
"Людей интересует то, что происходит на расстоянии вытянутой руки: когда, где и какие детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты будут построены", – подчеркнул секретарь генсовета партии.
Для информирования граждан о национальных проектах "Единая Россия" организует в социальные сетях специальные тематические сообщества. Кроме того, партия использует свои широкие возможности: будут проводиться встречи с депутатами, приемы и консультации в общественных приемных.
При этом сообщества в соцсетях будут наполняться адресно, информация будет учитывать интересы пользователя, регионы.
"Например, молодым родителям будет предложена группа "Нацпроекты глазами родителей", в которой собрана информация из всех нацпроектов, которые их касаются", – пояснил Турчак.
Ранее премьер-министр, глава партии Дмитрий Медведев назвал национальные проекты абсолютным приоритетом "Единой России".
Он призвал максимально проинформировать людей на местах о работе над каждым из нацпроектов в их регионе. Кроме того, подчеркнул глава правительства, необходимо наладить обратную связь и научиться работать со всеми, кто готов участвовать в их реализации, включая коммерческие организации.
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