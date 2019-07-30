Помощь в общественных приемных "ЕР" в 2019 году получили 1,5 млн человек

За первые шесть месяцев текущего года помощь в общественных приемных "Единой России" получили почти 1,5 миллиона человек. Речь идет о разных формах поддержки – от юридической консультации до практической помощи, сообщила вице-спикер Совета Федерации, глава комиссии президиума генсовета "ЕР" по работе с обращениями граждан Галина Карелова.



По ее словам, всего за первые полгода 2019 года в приемные партии обратились 1,57 миллиона человек. "94,5% из них – почти 1,5 миллиона – получили различные формы поддержки от необходимых юридических консультаций до практической помощи – в 43,2% случаев", – уточнила парламентарий.



Обратившимся в общественные приемные оказывают помощь либо сразу, либо в самое ближайшее время. Так, в Рязанской области местные единороссы помогли многодетной семье, проживающей в Старожиловском районе.

В марте этого года у них приключилась беда – сгорел дом. Без крыши над головой остались девять человек, в том числе семеро детей. Партийцы оперативно собрали семье денежные средства и подобрали новый дом с участком и инфраструктурой.

Активная работа ведется и в Астраханской общественной приемной. Партийцы решили вопрос с отказом назначить пенсию по потере кормильца. Сейчас заявительница получает ее в полном объеме.

А во Владимирской области партийцы помогли получить новое благоустроенное жилье семье из города Вязники. Родители с детьми проживали в старом аварийном доме, переселение планировалось в следующем году. Но благодаря помощи "ЕР" в новое жилье они въехали досрочно.

В будущем для разрешения особо сложных ситуаций на базе общественных приемных появятся правозащитные центры, рассказала Карелова.

"Общественные приемные и в настоящее время выполняют функцию оказания юридической помощи, но иногда возникают специфические ситуации, где необходима консультация узкоспециализированного юриста", – отметила сенатор.

Кроме того, в приемных продолжат информировать граждан о нацпроектах и их исполнению на местах. По словам Кареловой, необходимо использовать все современные возможности и наладить с заявителями максимально эффективный контакт.