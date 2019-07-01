Саблин: Главное для единороссов Севастополя – связь с людьми

Основной критерий оценки работы отделения "Единой России" в Севастополе – живая связь с горожанами. Об этом заявил депутат Госдумы, секретарь местного отделения "ЕР" Дмитрий Саблин.



Он напомнил, что президент в послании Федеральному собранию призвал работать по-новому, причем времени на раскачку нет. "Обновление регионального отделения в Севастополе и началось с того, что мы повернулись к людям. Встречаемся, выслушиваем накипевшее, помогаем решать проблемы", – сказал Саблин.



Быть правящей партией – значит нести огромную ответственность перед людьми, и это нелегко, подчеркнул единоросс. "Но еще и потому, что беда любой правящей партии – карьеристы-прилипалы, вступающие в нее ради власти и денег, компрометирующие и разрушающие все, к чему прикасаются", – отметил он.

По его словам, перемены в партии, о которых писал премьер-министр, председатель "ЕР" Дмитрий Медведев давно назрели. Главное в работе члена "Единой России" – эффективность и ответственность, уважение к людям, умение общаться с обществом, решать проблемы граждан, подчеркнул Саблин.

С теми, кто не умеет и не хочет работать партийцам не по пути, уверен секретарь севастопольского отделения "Единой России". "Только так партия сможет по-настоящему быть силой, способной реализовать стратегию президента, стратегию возрождения великой страны", – заключил Саблин.

Напомним, в понедельник глава "ЕР" Дмитрий Медведев опубликовал авторскую статью в газете "Известия". Председатель правительства рассказа о будущих переменах в партии.

Так, премьер-министр указал на необходимость налаживать диалог с людьми. В качестве приоритетных для "ЕР" тем Медведев назвал мониторинг выполнения нацпроектов, расширение, а возможно и пересмотр формата работы общественных приемных, создание специального правозащитного центра и повышение персональной ответственности партийцев за результаты работы.