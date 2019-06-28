В Одинцово в честь Иосифа Кобзона назовут улицу

Одинцовский депутаты одобрили переименование улицы Лесной в улицу Иосифа Кобзона. Пока неизвестно, когда процедура переименования будет завершена полностью, пишет "Подмосковье сегодня".
Отмечается, что улица находится в дачно-строительном кооперативе "Сельскохозяйственный" в поселке Баковка. Решение назвать ее в честь певца принято в связи с тем, здесь с 1976 года он проживал вместе со своей семьей. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов отметил, что прежде чем проводить голосование среди депутатов, был проведен опрос среди жильцов, и две трети одобрили инициативу.
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