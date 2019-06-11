Изуродованные конечности: жителей Крыма поразила редкая мутация

Сотрудники центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" обнаружили у побережья Крыма в акватории Нового Света дельфина с уникальной мутацией. На хвосте у него выросла одна лишняя "лопасть".

Специалисты уверены, что аномальная форма хвоста дельфина стала следствием именно мутации, а не механического повреждения. "На хвосте нет никаких признаков травмы, следов рубцовой ткани или посторонних предметов, он абсолютно "чистый", – говорится в сообщении на официальной странице "Безмятежного моря".

В научном сообществе есть небольшой объем данных, касающихся зафиксированных мутаций среди китообразных. У этого вида морских млекопитающих встречаются лишние пары плавников, аномалии развития скелета, изменение пигментации кожи и даже рождение сиамских близнецов. "Однако "хвост сирены", зарегистрированный нами, – еще не встречался", – отметили специалисты.

Они подчеркнули, что, судя по возрасту дельфина и его активному плаванию, не уступающему по скорости остальным членам группы, лишняя лопасть хвоста никак не мешает. Таким образом, изуродованная конечность не стала проблемой для морского животного. "Мы надеемся снова повстречаться с ним, чтобы подробнее изучить данную аномалию", – признались сотрудники "Безмятежного моря".

Жители Крыма, а также любители морской фауны со всей России поражены снимком, на котором запечатлен тот самый "хвост сирены". Многие не стали скрывать восторгов по поводу увиденного. Некоторые предположили, что, возможно, у этой мутации есть полезные свойства – дескать, с таким трезубцем на хвосте дельфину будет удобнее отбиваться от внимания назойливых туристов.