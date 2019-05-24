"Сами прикормили": обнаглевшая лиса забрала шашлык у отдыхающих
В лесах вокруг города Лыткарино развелось много лис. Животные смело идут на контакт с людьми. А по ночам даже выходят в город.
Местная жительница рассказала: недавно они ходили на шашлыки и одна лиса подошла совсем близко. Она подбирала упавшую еду и куда-то относила. Женщина предположила, что животное берет съестное для детенышей.
"Их сами люди прикормили", – утверждает очевидица.
Это не единственный случай. Другой местный житель поделился аналогичной историей. Они отдыхали компанией, и лиса подошла ближе, чем на десять метров. Ребята кинули ей два куска мяса, которые она с удовольствием съела, сообщает "Подмосковье сегодня".
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