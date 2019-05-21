Любовь к собакам заложена на клеточном уровне
В исследовании приняли участие более 35 тысяч пар близнецов. Все они проживают на территории Швеции.
Удалось выяснить, что однояйцевые близнецы собак обычно заводили либо оба, либо никто. Это связано с тем, что генетически они абсолютно идентичны.
У разнояйцевых близнецов такой зависимости не обнаружилось. У них разные генетические наборы, похожие не больше, чем у обычных братьев и сестер. Поэтому питомца часто заводит только один из двоих.
Именно эта статистика убедила ученых. Они доказали, что генетическая предрасположенность имеет огромный вес для принятия решения завести питомца.
Отметим, что владельцы собак чаще всего имеют более крепкое здоровье, чем хозяева кошек и других животных. Это напрямую связано с высокой физической активностью. Хозяева четвероногих друзей проводят на улице на 64% больше времени, чем те, кто держит других животных или вообще не имеет домашних питомцев, сообщает журнал Nature.
Добавим, именно собаки были первыми животными, которые стали спутниками и верными помощниками людей. Верность и самоотдача своему хозяину, острый слух, тонкий нюх, смелость и неприхотливость – это качества, которые превратили собаку из обычного питомца в настоящего верного друга.
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