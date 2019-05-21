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Регионы

Медведев поддержал предложения участников Форума сельских депутатов "ЕР"

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Премьер-министр России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал инициативы, озвученные на Форуме сельских депутатов, прошедшем 21 мая в Воронеже. Речь идет о нескольких инициативах, важных для развития на местах.
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Дмитрий Медведев оценил предложение снизить размер первоначального взноса по льготной ипотеке на селе до 10%. Премьер-министр напомнил, что ранее подобная программа не развивалась. "Банки – не только ЦБ, но и коммерческие – исходят из того, что такого рода ипотека носит более рисковый характер, поскольку продать сельский дом в случае, если ипотека не гасится, гораздо труднее, чем городскую квартиру", – рассказал он.

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 Госдума седьмого созыва

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"Но это не означает, что наши коллеги из банковской среды должны от этой программы уклоняться", – подчеркнул глава правительства. Он добавил, что будут проведены соответствующие беседы с Центробанком. Говоря же о предложении снизить размер первого взноса по льготной ипотеке на селе, Дмитрий Медведев заметил, что для этого можно рассмотреть в том числе и государственные возможности, в том числе – субсидирование первоначальных трат.

"Но в любом случае, сельскохозяйственная жизнь и ипотека на селе должны появиться", – уверен Медведев.

Поднятый на Форуме вопрос об увеличении компенсации затрат на производственную практику до 70%, как оказалось, премьер-министр уже обсуждал с Министерством сельского хозяйства. Глава кабмина считает, что в этом вопросе будет целесообразно применить гибкий подход. "Может быть, установить минимум 30%, а где-то, может, и больше 70%", – считает Дмитрий Медведев.

Также он напомнил о необходимости субсидировать практику и обучение в течение длительного периода времени, а не только первого года. "Это может быть и четыре года, и пять лет, и даже, если это необходимо, шесть лет, если речь идет об обучении в магистратуре", – отметил председатель "Единой России".

Коме того, говоря об обучении специалистов, Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо готовить специалистов, которые окажутся реально востребованы как на производстве, так и в деревне. Этому процессу помогут компенсации, выплачиваемые за обучение, а также целевой прием.В целом мы цифры по целевому приему сейчас увеличиваем, о чем я совсем недавно подписал решение правительства", – заметил премьер-министр.

Фото: pixabay.com

Он также отметил предложение максимально быстро провести отбор проектов развития сельских территорий на федеральном и региональном уровне. "Давайте, так и сделаем. Чем быстрее мы сможем это все оформить – тем быстрее программа заработает", – уверен Медведев. Завершиться этот процесс должен уже до 1 октября 2019 года.

Глава российского правительства также обещал проработать вопрос о финансировании государственной программы развития сельских территорий по той же схеме, что и национальных проектов, когда 99% суммы идет из федерального бюджета, а 1% – из регионального. "В любом случае, найдем какое-то разумное решение, которое будет по силам регионам, и от которого существенно не пострадает федеральный бюджет", – подчеркнул Медведев.

Председатель "Единой России" заметил, что перед депутатами стоит задача сохранить отдельный инструмент для развития села. "Чтобы жизнь была комфортной, чтобы на селе продолжили оставаться молодые специалисты, чтобы у них было желание вернуться в родное село", – сказал Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность в том, что у участников Форума получится сделать хорошую программу.

Автор: Геннадий Куприянов21 мая 2019, 18:57

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