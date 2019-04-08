Выпускница Высшей партийной школы "ЕР" стала депутатом
Наталья Кокорева является зарегистрированным кандидатом в депутаты в составе республиканского списка по республиканскому избирательному округу. По ее словам, она сделает все, чтобы оправдать доверие партии. "Очень важно, что "Единая Россия" поддерживает активных, целеустремленных людей, дает им шанс проявить себя в политической жизни и привнести свои идеи и проекты, а в дальнейшем реализовать их на практике", – сказала Кокорева.
Начинающий политик родилась в августе 1977 года в селе Нижний Курлугаш Таштыпского района Хакасии. Получила высшее образование по специальности "менеджер социокультурной деятельности", а затем прошла переподготовку по специальности "государственное и муниципальное управление".
С 2000 по 2005 годы Кокорева была художественным руководителем Нижнекурлугашского сельского клуба, затем перешла на работу методистом Таштыпского районного дома культуры. Некоторое время проработала в администрации района. В 2018 году стала помощником руководителя Таштыпского района по работе с поселениями и прессой.
Ранее "Дни.ру" писали о новом представителе Хакасии в совете Федерации. Им был избран депутат-единоросс Александр Жуков. Парламентарий хорошо знает о проблемах региона, он обещал использовать свой опыт для их решения.
Кроме того, партийцы взяли под контроль реализацию мусорной реформы в регионе. "Единая Россия" поддерживает внедрение практики раздельного сбора отходов.
Телеведущая отправилась домой одной из первых
Певица поделилась сокровенным
Актер стал заложником одной роли
Откровенное интервью актера
Популярные темы форума
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Почему я такая дура?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Знаки зодиака
Я однолюб, никого больше не полюблю
Он изменил мне со страшной бабой
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Переспал с бывшей
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Мне очень скучно!
Два кило картошки
Передумала выходить замуж
Диета Елены Малышевой
Крик души
<цензура>
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!