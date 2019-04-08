Выпускница Высшей партийной школы "ЕР" стала депутатом

Президиум генсовета "Единой России" согласовал кандидатуру Натальи Кокоревой для замещения мандата в Верховном совете Хакасии. До этого она успешно прошла обучение по модулю "Политический лидер" Высшей партийной школы и вошла в кадровый резерв республиканского отделения партии.



прочитано 381 раз