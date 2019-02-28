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Регионы

Единоросс Александр Жуков избран сенатором от Хакасии

Александр Жуков. Фото: er.ru
Представителем Хакасии в Совете Федерации стал республиканский депутат-единоросс Александр Жуков. Парламентарий хорошо знает о проблемах региона и использует свой опыт для их решения. 
прочитано 249 раз

Жуков был избран на заседании Верховного Совета Хакасии в Абакане 27 февраля путем тайного голосования с использованием бюллетеней. За него было отдано 26 голосов. Второе место занял депутат Валерий Старостин с 11 голосами.

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По словам Жукова, представлять республику в Совете Федерации должен тот, кто хорошо знает проблемы региона, имеет муниципальный опыт. "Такой опыт есть у меня. С момента выдвижения я встретился с каждым из вас и готов отстаивать наши интересы на уровне Совфеда", – сказал законодатель.

Одной из самых больших проблем республики он назвал экологию – чистоту воздуха, воды. "Я готов приложить весь свой опыт для решения этих вопросов", – заверил Жуков.

Решение о выдвижении единоросса в Совфед было принято на заседании регионального политсовета партии в январе.

Совет Федерации. Фото: www.globallookpress.com

Напомним, в конце февраля прошла конференция Хакасского отделения "Единой России". В мероприятии принял участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По итогам был избран новый глава местных единороссов, обновлен состав политсовета и его президиума.

Ранее "Дни.Ру" писали, что партия возьмет на контроль мусорную реформу в республике. "Единая Россия" поддержит внедрение практики раздельного сбора отходов.

Автор: Иван Прошкин28 февраля 2019, 12:41

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