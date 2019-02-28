Единоросс Александр Жуков избран сенатором от Хакасии
Жуков был избран на заседании Верховного Совета Хакасии в
Абакане 27 февраля путем тайного голосования с использованием бюллетеней. За
него было отдано 26 голосов. Второе место занял депутат Валерий Старостин с 11
голосами.
По словам Жукова, представлять республику в Совете Федерации должен тот, кто хорошо знает проблемы региона, имеет муниципальный опыт. "Такой опыт есть у меня. С момента выдвижения я встретился с каждым из вас и готов отстаивать наши интересы на уровне Совфеда", – сказал законодатель.
Одной из самых больших проблем республики он назвал экологию – чистоту воздуха, воды. "Я готов приложить весь свой опыт для решения этих вопросов", – заверил Жуков.
Решение о выдвижении единоросса в Совфед было принято на заседании регионального политсовета партии в январе.
Напомним, в конце февраля прошла конференция Хакасского отделения "Единой России". В мероприятии принял участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По итогам был избран новый глава местных единороссов, обновлен состав политсовета и его президиума.
Ранее "Дни.Ру" писали, что партия возьмет на контроль мусорную реформу в республике. "Единая Россия" поддержит внедрение практики раздельного сбора отходов.
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