Акция "Герои малой родины" может стать всероссийской
По мнению законодателя, такую работу необходимо провести в
масштабах всей страны. Ревенко отметил, что 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне – это прежде всего память о народном подвиге.
"У меня родилась идея организовать всероссийскую акцию "Герои малой родины", в свете которой фраза "Никто не забыт, ничто не забыто" приобретет новое звучание", – сказал депутат.
Ревенко отметил, что такая работа уже началась. В Воронежской области по инициативе местного отделения Российского военно-исторического общества подготовили пофамильный перечень Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы среди военнослужащих, призванных из региона на фронт.
Парламентарий поблагодарил сотрудников управления информации Минобороны за предоставление архивных материалов. Полный список насчитывает 300 фамилий, уточнил Ревенко. "Я передал губернатору Воронежской области, главе регионального оргкомитета по празднованию 75-летия Великой Победы Александру Гусеву", – сказал парламентарий.
Единоросс отметил, что ряд его коллег – депутатов Госдумы – похвалили идею. По словам законодателя, парламентарии намерены самостоятельно обратиться в военное ведомство и проделать подобную работу в своих субъектах.
Акцию во всероссийском масштабе нужно разворачивать уже сейчас, уверен Ревенко. По его словам, "Герои малой Родины" - серьезная исследовательская и практическая работа. "К 75-летию Победы мы должны с уверенностью заявить о том, что никто не оказался обделенным вниманием, мы всех помним и эта память увековечена в каждом регионе", – заключил партиец.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о торжественной церемонии в Пензе у Монумента воинской славы в День защитника Отечества. Члены общественного совета партийного проекта "ЕР" "Историческая память" передали родственникам фронтовика солдатский котелок с двумя осколками, обнаруженный поисковиками.
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