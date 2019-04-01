"ЕР" проведет в апреле экологический форум в Челябинске

Первый федеральный форум партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" пройдет в Челябинске 19 апреля. На нем будут затронуты вопросы реформы по обращению с отходами, а также качества воздуха и эковолонтерства, рассказал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор партпроекта Владимир Бурматов.



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