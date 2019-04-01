"ЕР" проведет в апреле экологический форум в Челябинске
Всего на форуме ожидается около 600 участников. Помимо
реализации мусорной реформы и развития волонтерства в сфере экологии, они обсудят темы качества атмосферного воздуха и квотирования выбросов, отметил
парламентарий.
По словам Бурматова, на форуме также поговорят об итогах первых четырех месяцев мусорной реформы. "Будет звучать тема переработки, раздельного накопления отходов, повышения прозрачности и декриминализации данных процедур", – отметил единоросс.
В рамках обсуждения качества воздуха, участники форума затронут вопрос исполнения указа президента Владимира Путина о наведении порядка в 12 городах, где отмечается наибольшее негативное влияние на окружающую среду.
На форуме будут присутствовать региональные координаторы партийного проекта "Единой России" "Чистая страна". Также мероприятие посетят множество экспертов, в том числе члены депутатского корпуса, экологи, общественники, представители волонтерских движений.
Бурматов также отметил, что на мероприятии представят два информационных ресурса, которые, помимо прочего, посвящены теме обращения с отходами. Один из них – "Зеленая карта". Этот сервис расскажет о реализации национального проекта "Экология" и партийного проекта "Чистая страна".
Ресурс представляет собой интерактивную карту, где показана реальная ситуация с рекультивацией полигонов, а также строительством очистных сооружений и мероприятий по сохранению и очистке водоемов.
Второй сервис называется "Красная кнопка". Он создан для сбора оперативной информации о проблемах окружающей среды, в том числе о несанкционированных свалках, загрязнении воздуха и водоемов.
"Данный сервис поможет собрать обращения граждан и составить рейтинг основных экологических угроз. Мы планируем установить такие сервисы всем нашим региональным секретарям и коллегам в Минприроды, чтобы они могли в режиме онлайн видеть возникающие очаги напряжения и оперативно реагировать", - резюмировал Бурматов.
Партийный проект "Единой России" "Чистая страна" объединяет усилия партии органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для решения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое внимание уделяется реформе ТКО и внедрению раздельного сбора отходов.
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