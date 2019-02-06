Возмущенные россияне требуют закрыть Крымский мост

Открытой в мае прошлого года переправе через Керченский пролив рады не все россияне. Некоторые из них требуют закрыть Крымский мост. Шокирующая переписка опубликована одним из пользователей Сети.



В аккаунте в Twitter КРЫМский бандеровец опубликованы скриншоты с комментариями в одном из пабликов в социальной сети "Вконтакте", посвященных Керчи. Один из пользователей заявил, что планирует перебраться в Крым и попросил участников сообщества рассказать о жизни на полуострове после открытия Крымского моста.

Некоторые отклики были весьма резкими. "Соответствующее настроение граждан можно проследить в местных пабликах в соцсетях, где крымчане недружелюбно высказываются в адрес потенциальных новых жителей из РФ", – пишет украинское издание "Обозреватель".

Один из комментаторов потребовала закрыть Крымский мост. Другие отметили, что "Керчь не резиновая". Третьи задались вопросом, чем россиян из других регионов так привлекает полуостров. Некоторые предложили задавшему вопрос отправиться жить в Краснодарский край.

Крым. “Закрывайте уже мост!” - жители Керчи встречают очередной выводок саранчи из-за поребрика pic.twitter.com/JdLbcFKEM2 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 5 февраля 2019 г.

Впрочем, к подобным сообщениям следует относиться настороженно. Украинские СМИ и блогеры, как правило, пишут о происходящем на полуострове и о Крымском мосте исключительно в негативном свете.

Керчь – ближайший к Крымскому мосту крупный населенный пункт. Рядом с городом находится античная усадьба Манитра, датированная V – III веками до нашей эры. Для сохранности поселения строители приняли решение перенести створы железнодорожной части переправы. По некоторым данным, отклонение составило 150 метров.





Напомним, что автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае прошлого года. Спустя три месяца было запущено движение большегрузного транспорта. Железная дорога начнет действовать к концу года, но не исключено, что строители сдадут ее раньше сроков.