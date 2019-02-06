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Возмущенные россияне требуют закрыть Крымский мост

Фото: most.life
Открытой в мае прошлого года переправе через Керченский пролив рады не все россияне. Некоторые из них требуют закрыть Крымский мост. Шокирующая переписка опубликована одним из пользователей Сети.  
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В аккаунте в Twitter КРЫМский бандеровец опубликованы скриншоты с комментариями в одном из пабликов в социальной сети "Вконтакте", посвященных Керчи. Один из пользователей заявил, что планирует перебраться в Крым и попросил участников сообщества рассказать о жизни на полуострове после открытия Крымского моста.

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Крымский мост

Крымский мост

Некоторые отклики были весьма резкими. "Соответствующее настроение граждан можно проследить в местных пабликах в соцсетях, где крымчане недружелюбно высказываются в адрес потенциальных новых жителей из РФ", – пишет украинское издание "Обозреватель".  

Один из комментаторов потребовала закрыть Крымский мост. Другие отметили, что "Керчь не резиновая". Третьи задались вопросом, чем россиян из других регионов так привлекает полуостров. Некоторые предложили задавшему вопрос отправиться жить в Краснодарский край.

Впрочем, к подобным сообщениям следует относиться настороженно. Украинские СМИ и блогеры, как правило, пишут о происходящем на полуострове и о Крымском мосте исключительно в негативном свете.

Крымский мост был открыт в мае прошлого года. Фото: most.life 

Керчь – ближайший к Крымскому мосту крупный населенный пункт. Рядом с городом находится античная усадьба Манитра, датированная V – III веками до нашей эры. Для сохранности поселения строители приняли решение перенести створы железнодорожной части переправы. По некоторым данным, отклонение составило 150 метров.

Скоро откроется железнодорожная часть Крымского моста. Фото: most.life

Напомним, что автомобильная часть Крымского моста была открыта в мае прошлого года. Спустя три месяца было запущено движение большегрузного транспорта. Железная дорога начнет действовать к концу года, но не исключено, что строители сдадут ее раньше сроков.


Автор: Федор Лопырев6 февраля 2019, 17:03
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Как Путин открыл Крымский мост

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