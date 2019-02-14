В больнице оправдались за выкинутого на мороз пациента

Житель города Петрозаводск Денис Щербаков опубликовал видео, которое вызвало широкий общественный резонанс, причем не только в Карелии. Мужчина рассказал, что охранник Больницы скорой медицинской помощи вытолкал одного из посетителей на улицу еще до того, как тому успели оказать помощь и вообще зарегистрировать. Автор ролика обратился в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.
Тем временем главный врач клиники Алексей Хейфец изложил свою версию произошедших событий, передает сайт "ТВ Центр". Он отметил, что снятый на видео мужчина хорошо известен персоналу больницы. Это мужчина без определенного места жительства, который почти каждый день оказывается в стенах медицинского учреждения – его либо привозит скорая, либо он приходит сам.
В тот день его доставили в клинику на карете скорой помощи с подозрением на сотрясение мозга. Врачи осмотрели пациента, взяли у него анализы и сделали все необходимые снимки. Никаких повреждений обнаружено не было. Мужчине выдали сопроводительные документы и распрощались с ним.
Следующие два часа пациент провел в холле больницы. В ответ на просьбу сотрудника охраны покинуть помещение, рассказал главврач клиники, мужчина стал неадекватно себя вести и мешать другим посетителям. Это зафиксировали камеры наблюдения.
Более того, по словам Алексея Хейфеца, мужчина самостоятельно покинул помещение, сел на лестницу, а затем сполз по ней и лег. Насилие к нему не применялось.
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