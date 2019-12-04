Один погиб, двое пострадали: в Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим

В среду, 4 декабря, в Орджоникидзевском районе Перми случилось ЧП. 50-летний мужчина схватил охотничье ружье и открыл стрельбу из окна своей квартиры. После этого он вышел на улицу, где убил женщину и ранил двух мужчин, включая водителя Росгвардии.
Двое пострадавших находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает. Нападавшего уже задержали. По предварительным данным, он находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс".
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