Под Петербургом психбольная свалила полицейского ударом ногой в голову

Сотрудник правоохранительных органов заметил подозрительную женщину на одной из улиц поселка Тельмана Тосненского района Санкт-Петербурга. Она вела себя неадекватно и приставала к прохожим. Полицейский попытался ее остановить, но встретил активное сопротивление.
Как передает издание "Невские новости", женщина ударила сотрудника ногой по голове, а потом добавила еще и рукой. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что подозреваемая страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.
Дело передано в суд.
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