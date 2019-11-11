В Петербурге два человека попали под колеса автобуса

В понедельник, 11 ноября, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На Звездной улице автобус наехал на двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что один человек скончался на месте, второй получил серьезные травмы. По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает газета "Петербургский дневник".