В Петербурге два человека попали под колеса автобуса

В понедельник, 11 ноября, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На Звездной улице автобус наехал на двух пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте.
В пресс-службе ГИБДД сообщили, что один человек скончался на месте, второй получил серьезные травмы. По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает газета "Петербургский дневник".
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