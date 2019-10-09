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Экотехнопарк "Шиес" подвергся нападениям

Фото: shies.ru
В ночь на 8 октября на объектах экотехнопарка "Шиес" произошел ряд инцидентов, которые можно назвать серией скоординированных нападений. Делом занялись правоохранительные органы.
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Около часа ночи 8 октября охрана экотехнопарка на станции Шиес заметила пламя, охватившее сложенный на краю территории брус. На место выдвинулась группа быстрого реагирования. Пламя удалось оперативно потушить, что позволило избежать серьезных материальных потерь.

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Последствия могли быть куда плачевнее, ведь при осмотре места пожара сотрудники охраны заметили, что сам брус был обильно смочен жидкостью с сильным запахом дизельного топлива и моторного масла. Версия поджога напрашивается сама собой, передает сайт "Комсомольская правда". Также сообщается о следах поджигателей, которые теряются в близлежащем лесу.

Злоумышленники, судя по всему, тщательно готовились к нападению и изучили "слепые зоны" камер круглосуточной онлайн-трансляции. Записи с других камер, установленных по периметру территории и также круглосуточно фиксирующих происходящее на площадке, были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Кадр youtube.com

В ту же ночь нападению подвергся информационный центр "Технопарка" в поселке Яренск. "Ближе к утру, если точно, то в 3:40, неизвестные сломали рольставни, повредили замки, разбили окно. Потом они отбежали и кидали камнями издалека", – рассказал охранник. До этого злоумышленники забрались на крышу и сняли четыре установленные по периметру здания камеры наблюдения.

На это неизвестные погромщики не остановились. "Также они сорвали вывеску и повредили каркас, на который она крепилась. У нас есть такой географический указатель – так они залезли на столб и оторвали все названия, связанные с Архангельской областью. Остались только названия с республики Коми – Сыктывкар и Мадмас", – отметил сотрудник охраны.

Произошедшим занялось УВД. Сообщается, что сотрудники полиции получили записи с камер, которые хранились на удаленном сервере.

Целями обоих атак стали объекты компании "Технопарк". То, каким образом происходили нападения, может указывать на специфическую подготовку исполнителей. Обращает на себя внимание и скоординированность инцидентов по времени. Все эти факторы могут говорить о том, что эти две акции связаны между собой.

Это, в свою очередь, сигнализирует о существовании некоей силы, активно участвующей в противостоянии вокруг Шиеса. Напомним, что произошедшее – не первые нападения на людей и объекты экотехнопарка. В январе 2019 года неустановленные лица спилили опоры линии электропередач, идущие к площадке компании от поселка Урдома. А до этого кто-то из ружья обстрелял бензовоз, доставляющий топливо строительной технике экотехнопарка. В мае сторонник проекта Сергей Литвинов, старавшийся наладить диалог экоактивистов со строителями, лишился дома – его уничтожил пожар.

В СМИ заметили закономерность – чем больше местные жители настроены на диалог, тем жестче действуют таинственные нарушители. Это заставляет задуматься о том, что кто-то пытается не дать населению задуматься о тех плюсах, которые принесут в регион инвестиции, и всеми силами противится ограничить диалог людей со строителями.

Так, незадолго до последних нападений у местных жителей стал расти интерес к проекту экотехнопарка. Все благодаря программе доступной медпомощи для жителей Ленского района – ее запустили местные власти и правительство Москвы, а "Технопарк" поддержал. Возможно, что нападения были призваны спровоцировать охрану на жесткие действия, которые бы настроили людей против них. Если это так, то провокация не удалась – теперь в произошедшем разбирается полиция.

Автор: 9 октября 2019, 11:08

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