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На праймериз "ЕР" зафиксирована рекордная явка

Фото: er.ru
По состоянию на 21:30 по московскому времени в предварительном голосовании (ПГ) "Единой России" приняли участие более 2,8 миллиона человек. Явка составила рекордные 11,14%, заявил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак.
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Лидерами по явке стали Ненецкий автономный округ (19,13%), Калмыкия (16,6%) Ростовская (17,11%), Саратовская (одномандатный избирательный округ №165 – 16,35%, одномандатный избирательный округ №163 – 16,02), Нижегородская области (16,02%), а также Хабаровский край (15,77%), Бурятия (15,63%) и Тыва (15,73%).

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В праймериз "ЕР" участвуют тысячи кандидатов

"Единая Россия" успешно провела онлайн-голосование

По словам Андрея Турчака, столь высокая явка в истории предварительного голосования зафикисирована впервые. "Это демонстрирует уверенное и последовательное укрепление доверия избирателей к самой процедуре", – сказал единоросс. Он отметил, что в 2016 году явка составляла 9,59%, в 2017 – 9,38%. 

"Налицо правильность курса Партии, согласно которому именно избиратели, а не партийные начальники формируют списки кандидатов от "Единой России", – добавил секретарь Генерального совета "ЕР".

Фото: er.ru

В течение дня в местные оргкомитеты поступали определенные жалобы на ход голосования, все они были изучены или изучаются. По словам Турчака, на исход голосования они не повлияют. Однако если будут зафиксированы новые нарушения, влияющие на итоги голосования на конкретном участке, то такие результаты будут аннулированы.

"В целом предварительное голосование продемонстрировало заинтересованность и повышенную конкуренцию, которая наблюдалась в этот раз даже по сравнению с прошлым годом – почти пять человек на место против 3,5 в 2017 году", – подчеркнул он.

Единоросс отметил, что в этом году партия пошла на ряд нововведений. К примеру, прошло онлайн-голосование, в котором участвовало почти 140 тысяч человек. Кроме того, "ЕР" запустила проект "ПолитСтартап", призванный помочь начинающим политикам.

Фото: er.ru

Напомним, ранее сообщалось, что в праймериз "ЕР" принимают участие 5687 кандидатов, многие из которых являются общественниками, представителями социальной сферы, а также малого и среднего бизнеса. По словам Андрея Турчака, в этом году итоговый конкурс составил 4,8 человека на место.

В этом году в стране пройдет 82 кампании в 52 регионах. В 26 из них будут избирать высших должностных лиц, в 16 – депутатов местных заксобраний, в 12 – депутатов административных центров, в восьми - руководителей административных центров. Кроме того, состоятся 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, будет замещено более 23 тысяч мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

Автор: Иван Поляков3 июня 2018, 22:29

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