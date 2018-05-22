В российских школах детям-диабетикам нечего есть

Минобрнауки сообщило, что в девяти регионах страны школьники с диабетом не получают необходимого диетического питания. Мониторинг проводили в 70 субъектах России.

Как объясняют врачи, появление диабета первого типа не зависит от образа жизни, а вот второй тип может развиться на фоне избыточной массы тела. Эксперты уже не первый год бьют тревогу: ожирение, в том числе детское, приобретает в России размах эпидемии. Согласно данным Минтруда, почти у 97 тысяч российских детей диагностирован диабет. По мнению врача-диетолога, доцента кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елены Чедия, рост числа детей, болеющих сахарным диабетом, связан с недостаточным употреблением клетчатки.

Диагноз, подобный сахарному диабету, требует ежедневного соблюдения особых мер, в том числе специальной диеты. В случаях с детьми к составлению меню необходимо подходить особенно тщательно, ведь рацион должен быть диетический с одной стороны и насыщенный необходимыми для растущего организма веществами – с другой.

Количество питательных веществ и витаминов в рационе ребенка должно соответствовать возрастным нормам, росту и массе тела, и при этом исключать ряд запрещенных продуктов. Так, большую часть суточного рациона диабетиков должны составлять овощи, фрукты, нежирное мясо, птица, рыба. Макароны, картофель, и крупы должны присутствовать в рационе дозированно, а сливки, сливочное масло и выпечка из дрожжевого теста, сладкие газировки, колбаса, консервы – вовсе исключаются.

К сожалению, во многих регионах при организации школьного питания пренебрегают этими принципами. Макароны и выпечка – эти продукты недорогие и сытные, и в условиях, когда питание строится по принципу экономии, а не заботы о здоровье детей, именно они занимают основное место в меню.

В Минобрнауки напоминают, что обеспечить питанием всех учащихся, в том числе и диабетиков – это ответственность школ, прописанная в федеральном законе. Однако многие заведения не выделяют меню для школьников с разными потребностями. Специальное питание на сегодня отсутствует в школах Санкт-Петербурга, Алтайском крае, Омской, Рязанской, Самарской, Смоленской и Тверской областях, Марий Эл, Карачаево-Черкесии.

В других регионах, в первую очередь в Москве, даже стандартное меню формируется комбинатами с учетом пользы и безопасности для детей. Туда стараются включить больше овощей, фруктов и сезонной зелени. В некоторых школах в рамках проекта "Здравушка" устанавливают буфетные точки с полезными снеками. Также московские родители через электронную систему "Проход и питание" могут запретить детям покупать в школьном буфете шоколад, сдобу и сладкие газировки. Принципов здорового питания придерживаются в школах и детсадах Ульяновска, Тюмени, Волгограда.

Сейчас в Совете Федерации готовится закон, который будет полностью регламентировать процесс организации социального питания детей от закупки продуктов до подачи блюда на стол. В нем депутаты постараются учесть все пожелания регионов, в том числе и возможность внедрения специального диетического меню для диабетиков и аллергиков.