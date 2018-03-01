Пришедшая под наркотиками в детсад воспитательница попала на видео
По словам свидетелей случившегося, все произошло на улице Пирогова. Девушка в одном халате бежала по улице и размахивала руками. Когда местные жители попытались узнать, в чем причина ее необычного поведения, она схватила одну из прохожих за шарф и стала душить, передает РЕН ТВ.
При этом воспитательница одного из детских садов города кричала, что ей нужны три миллиона, и она уже давно умерла. Выясняются все обстоятельства инцидента.
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