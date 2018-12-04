Виновный в смерти мальчика в Сочи "откупился" от его родителей

В Сочи завершен судебный процесс по делу о гибели семилетнего мальчика в ливневке. Судья удовлетворил ходатайство потерпевших о примирении сторон, после того как виновник трагедии выплатил родителям погибшего 150 тысяч рублей. Об этом сообщает портал inkazan.ru со ссылкой на телеканал "360".

Владельца гостиницы в Лазаревском районе Сочи обвиняли по статье "Причинение смерти по неосторожности". По словам предпринимателя, он переделал ливневку еще в 2000-е.



Напомним, что инцидент произошел 3 августа. Во время отдыха в Сочи мальчик из Нижнекамска упал в ливневую канаву с дождевой водой, проходившую вдоль улицы. Потоком воды ребенка затащило под бетонную площадку и унесло в море.

