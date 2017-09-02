Пилот Ан-2 перед крушением шутил о полетах

Установлены личности пилотов, погибших при крушении Ан-2 на авиашоу в Балашихе. Оба были опытными авиаторами.

Жертвами авиакатастрофы стали летчики Дмитрий Сухорев и Борис Тылевич. Самолет, на котором они пытались совершить мертвую петлю, принадлежал Московскому авиационно-ремонтному заводу ДОСААФ, пишет газета "Известия".

Перед началом авиашоу в Балашихе пилоты были в хорошем настроении и много шутили. Один из погибших за несколько часов до трагедии поделился в соцсетях шуточным видео. На записи был представлен предполетный инструктаж.

"Летчик должен быть не только хитрым, но и умным. Видишь, что не долетаешь – добавь газу", – кричит в рупор инструктор, запечатленный на видео. В это время в кадре появляется пилот. Он идет странной походкой и "корчит рожицы".

В настоящее время причины трагедии выясняются. По предварительным данным, к крушению привела ошибка пилотов. Установлено, что Ан-2 не имел неисправностей.

"Самолет был полностью технически исправен. Могу точно сказать, что за штурвалом находились очень опытные пилоты Ан-2, которые досконально знали машину и ее возможности", – цитирует ТАСС руководителя информационно-аналитического отдела "Общество друзей воздушного флота" Валерия Смирнова.

Напомним, самолет Ан-2 разбился на авиашоу в Балашихе 2 сентября. Он рухнул при попытке исполнить мертвую петлю. Пилоты увели мчащийся на зрителей самолет в сторону от толпы, однако сами спастись не смогли.