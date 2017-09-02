Пилоты ценой жизни спасли людей на авиашоу под Москвой

Пилоты потерпевшего крушение на авиашоу под Москвой Ан-2 пытались увести самолет от толпы людей. В результате катастрофы оба летчика погибли, жертв на земле удалось избежать.

В Сети появилось видео трагедии. На кадрах видно, как самолет уходит от группы зрителей и падает на поле, после чего взрывается. На поле тут же вызвали по громкоговорителю пожарные службы, однако спасти пилотов не удалось.

По предварительным данным, авиакрушение произошло из-за ошибки летчиков. "Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал", – сказал источник ТАСС в экстренных службах.

В настоящее время на месте работают спасатели и правоохранители. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Шоу закрыто.

Авиашоу, на котором произошла трагедия, проводилось в Балашихе на аэродроме Черное ДОСААФ. Показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2.