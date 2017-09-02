Пилоты ценой жизни спасли людей на авиашоу под Москвой
В Сети появилось видео трагедии. На кадрах видно, как самолет уходит от группы зрителей и падает на поле, после чего взрывается. На поле тут же вызвали по громкоговорителю пожарные службы, однако спасти пилотов не удалось.
По предварительным данным, авиакрушение произошло из-за ошибки летчиков. "Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал", – сказал источник ТАСС в экстренных службах.
В настоящее время на месте работают спасатели и правоохранители. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Шоу закрыто.
Авиашоу, на котором произошла трагедия, проводилось в Балашихе на аэродроме Черное ДОСААФ. Показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2.
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