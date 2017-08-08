Девушка насмерть забила мать и бабушку

В Санкт-Петербурге 32-летняя женщина жестоко расправилась с матерью и бабушкой. По данным следствия, петербурженкав ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла родственницам множественные удары неустановленным предметом, передает Flashnord.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемая задержана.