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Регионы

Что нового будет на региональных выборах

Осенние выборы в России будут проходить по-новому. Власть ставит задачу обеспечить легитимность голосования через соблюдение законодательства.
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Источники в Администрации президента рассказали журналистам о новом тренде на выборах. По их итогам вполне возможно будут внесены изменения в избирательное законодательство, сообщает РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что во время выборной кампании не будет никаких послаблений, для того чтобы облегчить выдвижение оппозиционеров. Также решено не создавать искусственную конкуренцию и видимость политической борьбы.

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Губернаторские выборы должны стать серьезным тестом для глав регионов. Они получают больше свободы, но при этом повышается и уровень их ответственности. Врио губернаторов и их команды должны показать свою состоятельность в работе с электоратом и других важных для политиков аспектах.

"Если кампания передается в руки губернаторов, то это не подарок, а это прежде всего ответственность", – сказал вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Любые подтасовки и вывод на политическую сцену заведомо слабых спарринг-партнеров, по мнению ряда политологов, будут полностью ограничены.

"На предстоящих выборах губернаторов власть сделает все, чтобы продемонстрировать минимум искусственности", – считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

Новая политическая реальность характеризуется максимальной демократичностью и открытостью. В таких условиях политические спектакли просто губительны. Победу кандидаты должны будут обеспечивать себе с помощью реальных технологических кампаний, а не административного ресурса.

Отказ от ручного управления происходит в том числе и потому, что перед президентскими выборами 2018 года Кремлю нужна объективная картина происходящего, полагает член Общественной палаты Елена Сутормина.

Сейчас нужна не просто красивая картинка, а то, что по-настоящему волнует людей, что их беспокоит.

Грядущие выборы должны стать стресс-тестом не только для врио губернаторов и оппозиционных политиков, но и для избирательного законодательства, в частности для муниципального фильтра. По задумке законодателей, фильтр не только должен отсеивать откровенно неподготовленных политиков, но и подталкивать партии активно работать на муниципальном уровне. При этом в Администрации президента не скрывают, что корректировки избирательного законодательства возможны, но реализованы они будут только после президентских выборов.

По прогнозам политолога Ростислава Туровского, к регионам с наиболее серьезной конкуренцией относятся Карелия, Бурятия, Кировская, Свердловская, Рязанская и Ярославская области, а также  Севастополь.

В штабе врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова отметили, что приветствуют любую конкуренцию на предстоящих выборах. Однако представители штаба не считают, что борьбу за кресло губернатора можно будет охарактеризовать как потенциально значительную.

Впрочем, насколько велика реальная конкуренция, гораздо точнее можно будет судить уже в начале сентября. Тогда станет понятно, какие ресурсы кандидаты способны привлечь для своих кампаний и насколько действующим главам удается работать с общественным мнением.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в России пройдут выборы губернаторов в 16 регионах, выборы депутатов законодательных органов власти и дополнительные выборы в Государственную думу по двум одномандатным округам.

Автор: Александр Комаров6 июля 2017, 21:09

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