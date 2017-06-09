Из Керченского пролива выловили Ивана с провалами в памяти

Примерно в миле от берега лоцманский картер "Алмаз" обнаружил странного пловца. Обвязанного пластиковыми бутылками мужчину подняли на борт, сообщает сайт НТВ.Ru. Таинственный незнакомец представился Иваном. Свое "путешествие" объяснил желанием познать способности и попасть на материк, переплыв Керченский пролив.

Документов при мужчине не оказалось. Позже выяснилось, что он страдает от потери памяти и дополнительно ничего о себе рассказать не может. Пловца доставили в больницу Керчи.