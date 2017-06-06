В Поморье при строительстве ТЦ погиб рабочий

В городе Няндома в Архангельской области на строительной площадке погиб рабочий. По предварительным данным, мужчина рухнул с лестницы стремянки и получил тяжелые травмы.

Пострадавший скончался на месте, передает Flashnord. По факту случившегося проводится проверка, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.