В Поморье при строительстве ТЦ погиб рабочий

В городе Няндома в Архангельской области на строительной площадке погиб рабочий. По предварительным данным, мужчина рухнул с лестницы стремянки и получил тяжелые травмы.
Пострадавший скончался на месте, передает Flashnord. По факту случившегося проводится проверка, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
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