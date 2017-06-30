На Алтае подросток лишился рук при попытке спасти котенка

В поселке Спутник недалеко от Барнаула мальчик получил тяжелые травмы, пытаясь спасти котенка, застрявшего на дереве. Подросток пытался добраться до него по металлической трубе, но случайно задел линии электропередач, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Пострадавший был госпитализирован, врачам пришлось ампутировать ему обе руки. Обстоятельства случившегося устанавливают следователи.