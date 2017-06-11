"Князь Владимир" отправился из Сочи в Крым

Круизный лайнер "Князь Владимир" отправился в канун Дня России в свой первый пассажирский рейс из Сочи. Конечным пунктом путешествия станет город русской воинской славы Севастополь, после чего он вернется обратно в столицу зимних Олимпийских игр 2014 года.

На пути маршрута "Князь Владимир" также посетит Новороссийск и Ялту. Продолжительность круиза составит шесть дней. Стоит отметить, что стоянка в Ялте будет двухдневной, что позволит туристам как следует ознакомиться с достопримечательностями южного берега Крыма.

Лайнер, который совсем недавно прошел комплексную реконструкцию в соответствии со всеми современными требованиями, сможет эффективно работать на черноморской линии с апреля до середины октября. Всего у судна девять палуб с 360 каютами. Круизный лайнер вмещает 940 пассажиров и 250 членов экипажа.

"Князь Владимир" – это полноценный плавучий отель, оборудованный четырьмя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе "шведский стол", а также дискотечными площадками, спа-зоной, кинотеатрами и барами. На лайнере созданы все условия для комфортного отдыха пассажиров.

"У нас на сегодняшний день 239 человек, это 40%, и мы дозагружаемся в каждом порту – где-то по 50–60 человек. Многим удобно было доехать до Новороссийска, до Ялты или Севастополя", – сказал генеральный директор Росморпорта Андрей Тарасенко.

Судно постройки 1971 года была приобретено федеральным государственным унитарным предприятием "Росморпорт" в 2005 году. В 2013 году была проведена первая реконструкция судна. Последняя завершилась в 2017 году, сделав "Князь Владимир" современным, отвечающим всем требованиям лайнером.

В конце мая состоялся тестовый рейс судна без пассажиров. Была проведена оценка технической оснащенности и комфорта внутренних помещений, а также общественных зон лайнера.

Кроме того, протестирован профессионализм и качество взаимодействия ресторанного и гостиничного персонала "Князя Владимира". Комплекс подготовительных мероприятий позволит обеспечить максимальную безопасность и комфорт туристов.