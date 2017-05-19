Зараженное гриппом мясо птицы проникло в Россию

Россельхознадзор заявил о наличии зараженной птичьим гриппом продукции производителя "Евродон". Ведомство обнаружило инфекцию в девяти российских регионах.

В частности, речь идет о Московской, Воронежской, Кировской областях, республиках Татарстан, Удмуртия и других регионах. В настоящее время продукция уничтожена.

Однако производитель уверен, что мясо было безопасным, ведь его проверяли в Ростовской областной ветеринарной лаборатории. Руководитель службы интегрированных коммуникаций "Евродона" Ольга Михайлова считает, что это проблема не только их компании.

"Все отмечают, что в самой службе нет четкой позиции, нет понимания проблемы, нет методик. Это проблема не "Евродона", это проблема многих регионов, производителей, в том числе европейских", – цитирует ее НСН. "К сожалению, она еще не решена. Россельхознадзор подтвердил, что одни специалисты говорят, что есть беда, а другие говорят, что нет беды", – сказала Михайлова.

"Это как НЛО: одни видели, а другие нет. Значит, это пока гипотеза. Вот пусть специалисты и разбираются", – заявила эксперт. По ее словам, сложившаяся ситуация больше напоминает рейдерское покушение на компанию.

Михайлова подчеркнула, что "Евродон" не выпускает охлажденную продукцию с начала апреля. По ее мнению, на производителя хотели "навести какую-то тень". "На "Евродон" с прошлого года идет рейдерское покушение. Одним способом не получилось, люди пробуют другим", – заключила Михайлова. Информацию о зараженности продукции компании птичьим гриппом она назвала непроверенной и неподтвержденной.