Получивший отказ грабитель покончил с собой в Сбербанке

Ворвавшись в отделение Сбербанка по улице Плехановской в центре Воронежа, налетчик потребовал денег. Получив отказ, грабитель свел счеты с жизнью.

Следственный комитет России по Воронежской области начал проверку по факту смерти мужчины, покончившего с собой в отделении Сбербанка по улице Плехановской, в центре Воронежа. По словам очевидцев, около половины десятого утра грабитель ворвался в отделение и потребовал денег. Сотрудники банка ответили налетчику отказом. Тогда мужчина тут же лишил себя жизни. Следователи отметили, что рядом с его телом был найден нож.

В отделении банка работают сотрудники СК. Они опрашивают свидетелей и осматривают помещение, в котором произошла трагедия. "Продолжается выполнение комплекса проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", – докладывает пресс-служба Следственного комитета.