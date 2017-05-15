Школьников "пичкают" биографией Киркорова в угоду главе поселка

Курьезный случай произошел в подмосковном поселке Деденево Дмитровского района. Там педагоги одной из школ весь день учили со школьниками биографию певца Филиппа Киркорова.

Более того, на перемене по громкоговорителю крутили его песни. Это было сделано в честь 50-летнего юбилея знаменитого артиста. Столь странную инициативу предложила директор Деденевской средней школы им. Крупской Валентина Лаврентьева.

Выяснилось, что изучать биографию и творчество Киркорова она распорядилась, чтобы угодить главе поселка Светлане Тягачевой, которая лично знает певца и обожает его песни. Более того, несколько лет назад чиновница была на крестинах детей артиста, сообщает Ura.ru.

Инициатива директора возмутила родителей учеников. Они начали писать жалобы на Лаврентьеву. Недовольство вызвал как сам факт изучения подобной информации в рамках школьной программы, так и скандальная репутация Киркорова. Также родители отметили сомнительную ценность исполненных им песен и возмутились тем фактом, что в школе рассказывают о певце, которого обвиняют в пропаганде гомосексуализма.

В свою очередь руководство школы отреагировало на критику родителей угрозами им в интернете судом за клевету. Однако потом комментирование этой темы со стороны дирекции учебного заведения резко прекратилось. После скандала директор школы ушла на больничный.