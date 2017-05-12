Мост через Керченский пролив соединит берега осенью 2017 года

Глава Министерства транспорт России Максим Соколов рассказал о прогрессе в строительстве моста через Керченский пролив. Сооружение соединит берега Крыма и Кубани уже осенью 2017 года.
Арочные пролеты Керченского моста планируют установить к концу ноября, передает "АиФ". Полностью достроить мост планируют к 2019 году.
Идеология чайлдфри завоевывает вершины власти в Старом Свете
Ляйсан объяснила, почему она бесцеремонно работала тазом в юности
39-летняя мать четырех детей поразила фигурой
Женский образ оказался ловким прикрытием