Во время салюта в Челябинске в толпу попал снаряд

Во время салюта в честь Дня Победы в Челябинске произошло ЧП, передает URA.RU. Один из снарядов для фейерверка упал в толпу и взорвался.
Информации о пострадавших не поступало, однако зрители запаниковали. Инцидент был снят на видео (взрыв прогремел в конце второй минуты записи).
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