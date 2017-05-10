Во время салюта в Челябинске в толпу попал снаряд

Во время салюта в честь Дня Победы в Челябинске произошло ЧП, передает URA.RU. Один из снарядов для фейерверка упал в толпу и взорвался.

Информации о пострадавших не поступало, однако зрители запаниковали. Инцидент был снят на видео (взрыв прогремел в конце второй минуты записи).