Неизвестные дерзко расстреляли полицейских в Ингушетии
Нападение на правоохранителей произошло ночью в городе Малгобеке на Промышленной улице недалеко от отдела полиции. Неизвестные подъехали на автомобиле к полицейским и открыли стрельбу.
В результате дерзкого нападения по сотрудникам МВД выпустили около 60 пуль из автоматического оружия. Служители порядка пытались отстреливаться, но были убиты. Погибшими оказались два лейтенанта ДПС: 30-летний Акромат М. и 29-летний Зелимхан К., передает Life.ru.
На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета России. Для поимки преступников в городе был объявлен план "Перехват".
Напомним, недавно на полицейских напали в Астрахани. Преступники расстреляли сотрудников ДПС, прибывших на вызов по случаю аварии.
Как писали Dni.Ru, злоумышленники скрылись с места преступления, забрав оружие стражей порядка. Позже выяснилось, что стрелявшие намеренно подстроили аварию, чтобы заманить сотрудников ДПС в ловушку. Вскоре полиция задержала двоих подозреваемых, еще пятерым преступникам удалось скрыться.
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