Расстрелявший полицейских москвич оказался вором велосипедов

Преступник, расстрелявший 19 января полицейских на востоке Москвы, забаррикадировался в квартире родственницы. Есть ли там еще люди, кроме него, пока неизвестно.

Есть ли в квартире заложники, не сообщается. По предварительным данным, инцидент на Зеленом проспекте столицы начался с попытки задержания Константина Гурченко – он подозревается в краже велосипеда. Пришедшим к нему в квартиру стражам порядка злоумышленник оказал сопротивление.

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Гурченко достал пистолет и открыл стрельбу. В результате двое полицейских получили тяжелые ранения, передает РЕН ТВ. Они госпитализированы. На месте работает следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что полицейских подстрелили в тот момент, когда они пытались подобраться к преступнику, укравшему велосипед, по балкону. "Сначала пришел участковый и попросился к нам на балкон, чтобы проверить, виден на крыше похищенный велосипед или нет. Он вышел на балкон и вскоре раздался выстрел", – цитирует очевидца Life.ru.

По словам свидетелей происшествия, пуля попала полицейскому в спину. "Следом за ним вышел второй оперативник, в него попало три пули, обоих забрала скорая", – говорят очевидцы.

Как уточнила представитель главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщает "Интерфакс". Правоохранители прилагают все усилия для задержания преступника.