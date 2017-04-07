Депутат взял на контроль ЖКХ Минобороны

Депутат Госдумы Сергей Тен провел рабочую встречу с главнокомандующим ВКС Виктором Бондаревым. На ней обсуждались проблемы военного ведомства, волнующие жителей Иркутской области.

Парламентарий, представляющий в Думе этот регион и партию "Единая Росиия", на встрече с генералом Бондаревым поднял вопрос о ситуации в поселке Чистые Ключи Шелеховского района. Там многие дома находятся в аварийном состоянии.

"Вопрос серьезный, он требует оперативного принятия решений со стороны Министерства обороны", – подчеркнул Тен и обозначил еще одну проблему: в 13 многоквартирных домах, которые Минобороны планирует передать в собственность Мишелевского муниципального образования Усольского района, за 54 года эксплуатации ни разу не проводился капитальный ремонт.

Как отметил Главком ВКС, проблемы действительно существуют и в их решении есть определенные подвижки. В частности, удалось урегулировать вопрос со сносом нежилых домов в поселке Среднем. Также, по словам генерала, улажен вопрос с теплоснабжением. Бондарев поддержал позицию депутата и выразил готовность продолжать совместную работу.





Напомним, что 1 апреля создан Фонд жилищно-коммунальных услуг. Этому государственному учреждению передадут полномочия структур, которые отвечали за жилищный фонд, коммунальные объекты и инженерную инфраструктуру Министерства обороны.

Фонд создан специально для проведения реформы ведомственного ЖКХ, смысл которой сводится к отказу от аутсорсинга и переходу на прямые контракты с поставщиками. В то же время еще окончательно не решен вопрос с долгами, которые подведомственные Минобороны компании копили перед снабжающими организациями с 2009 года. Ведомство заявило, что не собирается гасить ранее накопленную его структурами задолженность, но с таким подходом не согласились в правительстве.