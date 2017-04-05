"Смертник в шапочке" пожаловался на травлю

Обвиненный в организации теракта в петербургском метро мусульманин Андрей (Ильяс) Никитин, чья фотография попала в СМИ, пожаловался на травлю. Мужчина, сам пришедший в полицию и рассказавший о своей непричастности к преступлению, лишился работы.

Никитин посетовал, что его, а также близких и друзей повсюду выслеживают репортеры. По словам мужчины, в итоге он не смог даже улететь в другой город.

Мусульманин попросил представителей СМИ не преследовать его и дать ему жить своей жизнью. "В полиции мои объяснения приняли и все подозрения с меня были сняты. Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь. Вчера я не смог улететь домой – другие пассажиры отказались лететь со мной одним рейсом", – цитирует ИА IslamNews Андрея Никитина.

Более того, мужчина из-за подозрений в терроризме лишился работы. "Сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета", - рассказал Никитин.

Как писали Dni.ru, по словам его друзей, Никитин "по матери татарин, по отцу русский". Жил раньше в Новом Уренгое, окончил "высшее военное учебное заведение в Рязани". Имеет воинское звание капитана, проходил службу в Чечне. До последнего времени работал дальнобойщиком.

Как писали Dni.ru, главным подозреваемым в организации теракта в питерском метро является 22-летний уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов. Ранее фотографии предполагаемого террориста-смертника появились в Сети. Еще в 2015 году он работал поваром в петербургском суши-баре, а потом пропал из поля зрения коллег.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, около трех часов дня произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. В скором времени были закрыты все станции петербургской подземки.