Бомбилы в Петербурге требуют 15 тысяч за поездку

В Санкт-Петербурге после взрыва в метрополитене произошел транспортный коллапс. Трагедией воспользовались местные "бомбилы": они взвинтили цены до 10-15 тысяч рублей за поездку.

Таксисты Санкт-Петербурга по-разному отреагировали на ажиотаж, который возник в городе после взрыва в метро. Некоторые перевозчики решили полностью отказаться от платы, другие – резко повысили цены.

В социальных сетях появилась информация, что местами тариф вырос до 10-15 тысяч за поездку, передает Life.ru. Местный таксист Александр считает, что ценник вряд ли удастся держать под контролем: в некоторых случаях все полностью зависит от человеческой жадности, объясняет он.

"Система формирования заказов в такси построена так, что автоматически реагирует на спрос. Если система видит, что мало свободных машин и повышенный спрос, то автоматически растет и тариф", – рассказал таксист. Кроме того, некоторые недобросовестные водители пытаются обмануть систему: они отключают планшет и возят неучтенных пассажиров, выставляя свою цену за поездку.

Существует и другие схемы, с помощью которых извозчики пытаются повысить заработок. На некоторое время таксист может отключить связь с диспетчером и возить пассажиров, не информируя компанию. Кроме того, водитель может просто закончить смену, отключить передачу геоданных и подвозить людей по своим тарифам.

Отметим, что "Яндекс.Такси" отказался взимать плату после взрыва в метро Санкт-Петербурга. "Пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Прямо сейчас мы делаем все возможное, чтобы наши партнеры – таксопарки и диспетчерские – как можно скорее вывели на линию дополнительный транспорт", – сообщили в компании "Яндекс.Такси". Одна из крупнейших служб города "Таксовичкоф" также в настоящее время осуществляет перевозку всех пассажиров бесплатно. Тоже решение приняли в компании Uber, передает Ura.ru.

Пользователи социальных сетей организовали флешмоб, запустив хэштег #домой. С его помощью водители сообщают о готовности взять попутчиков по тому или иному маршруту.

Напомним, днем 3 апреля на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв. Как писали Dni.Ru, в результате трагедии пострадали по меньшей мере 50 человек, около десяти погибли.

