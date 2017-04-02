В Подмосковье школьница выпала из окна во время селфи

В больницу в Московской области была доставлена 13-летняя девочка с травмами, характерными для падения с высоты, передает Life.ru. Врачи подозревают, что у ребенка случился компрессионный перелом позвоночника. Мать школьницы рассказала, что девочка случайно выпала из окна своей квартиры на третьем этаже дома в поселке Малаховка. Ребенок забрался на подоконник, чтобы сделать эффектное селфи, но не смог удержать равновесие. Сама женщина в этот момент находилась в ванной.