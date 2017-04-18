В смертельной аварии в Коми пострадали 40 человек

Во время движения по дороге Кослан – Усогорск в Удорском районе Коми водитель грузового автомобиля "Урал" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автобусом, пишет "Газета.ru". В результате происшествия травмы получили 40 человек.
Медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим, среди которых оказались двое детей. Водитель автобуса погиб.
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