В Самаре поймали украинского шпиона

Сотрудники российских спецслужб поймали в Самаре украинского шпиона. Агент вел визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры.
Задержанный уже дал признательные показания. Сотрудника украинских спецслужб планируют выдворить из страны с запретом на въезд в Россию на десять лет, передает РИА Новости.
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