В Самаре поймали украинского шпиона

Сотрудники российских спецслужб поймали в Самаре украинского шпиона. Агент вел визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры.

Задержанный уже дал признательные показания. Сотрудника украинских спецслужб планируют выдворить из страны с запретом на въезд в Россию на десять лет, передает РИА Новости.