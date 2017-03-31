В Петербурге сожгли 150 килограммов запрещенных продуктов

Во время проверки сотрудники Пулковской таможни выявили более 150 килограммов продуктов, которые были запрещены к ввозу на территорию России. "Это колбасы и колбасные изделия, сливочное масло, творог, йогурты, сыры и копченая рыба. На маркировочных этикетках указаны предприятия-производители стран-членов ЕС. Ветеринарно-сопроводительные документы и разрешение Россельхознадзора на ввоз отсутствовали", – цитирует Flashnord пресс-службу регионального управления Россельхознадзора. Весь изъятый товар в соответствии с законодательством страны был сожжен.