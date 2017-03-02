Неизвестные рассылают детям SMS с призывом включить газ

Жители города Владимира пожаловались на необычные SMS, которые приходят на телефоны их детей. Авторы сообщений призывают несовершеннолетних включить в квартире газ.

"После мониторинга соцсетей мы получили большой объем информации о том, что ведется интернет-рассылка сообщений о том, как стать феей", – цитирует "Газета.ru" официального представителя регионального управления МВД Андрея Тутуева. По его словам, авторы посланий используют образ героев популярного мультсериала "Клуб Винкс: Школа волшебниц".

Межтем компания Rainbow с глубоким сожалением отмечает факт распространения материала, который очевидно содержит инструкцию по совершению суицида и использует персонажей Winx Club. Фирма, чья продукция акцентировано работает на продвижение ценностей доброты среди детей, шокирована подобным циничным материалов, очевидно направленным на причинение вреда детям. "Летом 2016 г., компания Rainbow, узнав об этом ужасном материале, немедленно осуществила официальное обращение в органы прокуратуры. Компания Rainbow мониторит статус принятых действий и надеется, что российские правоохранительные органы предпримут должны меры по недопущению распространения указанного материала и привлекут к ответственности лиц, стоящих за указанным материалом, поскольку вопрос применения мер принуждения находится в исключительной компетенции властей России", – рассказали в пресс-службе.