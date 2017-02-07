Началась сборка уникальных арочных пролетов Керченского моста

Строители Керченского моста приступили к сборке арочных пролетов. В их возведении задействованы 500 рабочих и инженеров. Специалисты уже выполнили почти четыре километра стыковочных швов, качество которых проверяют ультразвуком, пишет РИА ФАН.

Своды возводятся по уникальной технологии. Арочные пролеты по 227 метров длиной и весом 6000 тонн для железнодорожных путей и 4000 тонн для автодороги в России ранее никогда не устанавливали, тем более над морем.