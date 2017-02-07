Началась сборка уникальных арочных пролетов Керченского моста

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Строители Керченского моста приступили к сборке арочных пролетов. В их возведении задействованы 500 рабочих и инженеров. Специалисты уже выполнили почти четыре километра стыковочных швов, качество которых проверяют ультразвуком, пишет РИА ФАН.
Своды возводятся по уникальной технологии. Арочные пролеты по 227 метров длиной и весом 6000 тонн для железнодорожных путей и 4000 тонн для автодороги в России ранее никогда не устанавливали, тем более над морем.
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