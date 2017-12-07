В Дагестане верят в "Единую Россию"

Партия в республике имеет высокую электоральную поддержку населения. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря генсовета "ЕР" Андрей Турчак в ходе встречи с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым.



Как отметил Андрей Турчак, последняя неделя приема граждан в рамках дня рождения "Единой России" доказала, что партия пользуется доверием населения. По его словам, количество обращений растет, увеличивается и число положительно разрешенных обращений.



"Это та обратная связь, которая действительно востребована нашими гражданами, – подчеркнул Андрей Турчак. – И дагестанское региональное отделение партии здесь занимает самые ведущие позиции". По словам и.о. главы генсовета "ЕР", в первый день работы в регионе он успел посетить несколько дворов в Дербенте, которые были благоустроены в рамках партийного проекта "Городская среда".

"Этот проект является магистральным для "Единой России", он находит наибольшую поддержку со стороны населения во всех регионах", – сказал Турчак. Он напомнил, что на территории региона проект реализуется активно и эффективно, на его реализацию направлено более 800 миллионов рублей.

"Граждане сами выбирают проекты благоустройства, голосуют за них и – самое главное – впоследствии занимаются сами обустройством территории, вводят дополнительные элементы и озеленяют территории".

Андрей Турчак также рассказал, что на встрече с секретарями региональных отделений "ЕР" речь шла и о подготовке к партийному съезду (он состоится в конце декабря), и участие партии в избирательной кампании российского лидера. По мнению ио генсовета партии, символично, что информация, что Владимир Путин принял решение о своем выдвижении пришла во время встречи с врио главы Дагестана.

"Естественно, мы, как партия президента, основателем и лидером которой он является, примем самое активное участие в избирательной кампании, – заявил Турчак. – Мы имеем самую разветвленную сеть наших региональных, местных, первичных отделений по всей стране".

"Мы имеем более двух миллионов активных членов, сторонников и подставим плечо нашему президенту".

В свою очередь, Владимир Васильев, говоря о выдвижении Путина, отметил, что для него это решение было ожидаемо. "Я надеялся на это и искренне рад", – сказал он, добавив, что в республике все ждали этого решения.

"Это произошло в непростой период для России, и я думаю, что это людьми воспринимается как один из важных элементов уверенности в будущем, – отметил глава республики. – За эти годы работы Владимир Владимирович показал, что служит народу и служит эффективно, поднимая авторитет России".