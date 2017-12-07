В Кузбассе произошла страшная авария с автобусом

В Кемеровской области случилось ДТП – легковой автомобиль протаранил микроавтобус. В результате пострадали 16 человек: оба водителя и 14 пассажиров – сотрудников местного дома престарелых.
На месте аварии работают правоохранители, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на РИА Новости. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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