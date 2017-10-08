Боярский призвал молодежь к переменам

Депутат Госдумы Сергей Боярский отметил роль молодежи в государственной политике. Парламентарий привел в пример обновление депутатского корпуса и появление в регионах новых, молодых руководителей.

Боярский отметил, что время молодых уже наступило. "Часто говорят, что за молодежью будущее, мы же уверены, что это будущее наступило. Посмотрите как обновляется губернаторский корпус и насколько омолодилась Госдума. Это говорит о том, что федеральная власть готова довериться молодежи", – сказал координатор "Молодежки ОНФ" и обратился к молодым людям с призывом: "Не ждите перемен! Творите перемены!".

Выступая на Молодежном форуме Ставропольского края, проводимом Общероссийским народным фронтом, Сергей Боярский рассказал участникам встречи о патриотизме. "Патриотизм – это не просто любовь к родине и неравнодушие к ее будущему. Это чувство ответственности перед будущими поколениями, готовность действовать здесь и сейчас", - заявил депутат.

По его словам, интерактивные форматы работы ОНФ ("Карта свалок" и "Карта убитых дорог") отличаются патриотической направленностью. "Эти проекты появились из идей простых людей, которые не просто остались неравнодушными к проблемам экологии и состояния дорог, но также предприняли конкретные шаги по их решению", – отметил Боярский.

Сергею Боярскому 37 лет, он – депутат Госдумы VII созыва, сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "Единой России", является координатором проекта "Молодежка ОНФ". Всего на форуме в Ставрополе его представляют четыре депутата Госдумы: Ольга Тимофеева, Антон Гетта, Александр Васильев и Сергей Боярский.